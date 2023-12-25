ضبط 22 شاحنة مخالفة من قبل مكافحة التهريب الكمركي للمنطقة الشمالية

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين، عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وللفترة ( ٢٣ – ٢٤ / كانون الأول / ٢٠٢٣ ) بضبط (٢٢) شاحنة محملة بـ( أطارات سيارات ، مجمدات ، أعمدة كهرباء ، معدات كهربائية ، أدوية بشرية ، سماد ، خشب ، سيراميك ، مفروشات ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة .
واشارت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز ان “عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وأتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ”.
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