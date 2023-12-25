النائب المستقل باسم خشان : دعوى جديدة ضد الحلبوسي وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات

كشف النائب المستقل باسم خشان،اليوم الاثنين،عن دعوى قضائية جديدة يواجهها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وقال خشان في تصريح صحفي ،ان "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي خالف قرار لمجلس الوزراء وامتنع عن تنفيذه يخص تحديد رواتب الدرجات العليا".

واضاف،ان "الحلبوسي صرف رواتب للدرجات العليا في مجلس النواب اكثر مما يتقاضاه اقرانهم بتلك الدرجات الوظيفية في مجلس الوزراء". واوضح،ان "هذا التعمد ومخالفة القرارات تعد جريمة وفد المادة 340 من قانون العقوبات"،

مبينا ان "الحلبوسي تنتظره دعوى قضائية وسيعاقب عليها".