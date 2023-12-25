كوريا الجنوبية تعرض على العراق أسلحة وأعتدة وسيارات أمنية

أبدت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، استعدادها لتقديم أسلحة وأعتدة وسيارات مخصصة للاستخدام الأمني إلى العراق.

وقال مكتب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان، إن الأخير "التقى ملحق وزارة الدفاع في سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في العراق السيد سن جانغ سوو، لمناقشة آفاق التعاون بين البلدين، وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة إعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية العراقية والكوري". وأكد سوو "استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم من أسلحة وعتاد وعجلات تخصصية تخدم عمل وزارة الداخلية العراقية".

من جانبه، ثمن الشمري "هذا التعاون للاستفادة من التجارب الكورية في مكافحة المخدرات وحماية الحدود وغيرها من قضايا أمنية".