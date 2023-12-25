“المقاومة العراقية” تهاجم القاعدة الأميركية في مطار أربيل بالطائرات المسيرة

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، التي تضم تحت لوائها عدة فصائل مسلحة، الهجوم على قاعدة حرير الأميركية في مطار أربيل الدولي شمالي العراق، بواسطة الطائرات المسيرة؛ ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

ويتعرض قطاع غزة، منذ أشهر، لهجمات دموية تشنها القوات الصهيونية عبر قصفها المستمر للأحياء السكنية مخلفة حصيلة ضخمة من الشهداء والمفقودين والمصابين جُلّهم من الأطفال والنساء، وسط حصار يمنع دخول المستلزمات الأساسية إلى غزة