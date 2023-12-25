سياسي: الحلبوسي انتهى والمال السياسي والنفوذ لن ينفعه

اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، الاثنين، قرب انتهاء مرحلة رئيس البرلمان المطرود محمد الحلبوسي من المشهد السياسي، مضيفا ان الأخير لم يصل الى ما هو عليه الا باستخدام المال السياسي والسلطة.

وقال البيلاوي في حديث ل/ المعلومة /، إن "الرمزية التي وصل اليها لم تأتي من مقبولية الشعب بقدر استغلال المنصب والتفرد بالقرارات"، لافتا الى ان "الحلبوسي سخر الأجهزة الأمنية في محافظة الانبار لاعتقال جميع منتقديه او معارضيه وفق مبدأ التصفية الذي مضى به".

وتابع، ان "الحكومة السابقة اتاحت للحلبوسي مخالفة القانون والمساعدة في تكوين النفوذ السياسي من اجل السيطرة على محافظة الانبار بشكل كامل"، مبينا ان "مرحلة انتهاء دور رئيس البرلمان المطرود محمد الحلبوسي من المشهد السياسي باتت قريبة جداً".

واردف، البيلاوي: ان "هناك عددا كبير من اتباع الحلبوسي في حزب تقدم متورطين بسرقات ضخمة ابرزها أراضي الوفاء وسرقة تعويضات الشهداء والجرحى، التي يستمر التحقيق فيها من هيئة النزاهة العامة"، مشيرا الى ان "الحلبوسي لم يصل الى ما هو عليه الان الا باستخدام المال السياسي والسلطة لمصالحه الخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري الدليمي، قرار انهاء تكليف 83 مستشارا عينهم الحلبوسي في محافظة الانبار قد انهت أذرعه المتسلطة على مقدرات المحافظة.

وتستمر خروقات حزب تقدم بقيادة الحلبوسي في العديد من الملفات وخاصة مع الانتخابات، من خلال تسخير المؤسسات الحكومية الخدمية كالماء والكهرباء في الترويج والدعاية لحزب تقدم المتنفذ في الانبار، فضلا عن اتباع سياسية تصفية الخصوم مع جميع المتخالفين معه