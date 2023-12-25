السوداني يشارك المسيحيين الاحتفال بأعياد الميلاد: ملح الأرض ومكون أصيل في العراق

شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أسراً مسيحية في بغداد الاحتفال بأعياد الميلاد، فيما كشف سبب عدم حضوره قداس هذا العام.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن”السوداني أجرى، اليوم الاثنين، زيارة إلى أسر من أبناء المكون المسيحي في العاصمة بغداد، وشاركها الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، مقدماً التهنئة لجميع أبناء شعبنا العراقي الكريم عامة، والمسيحيين منه خاصة بهذه المناسبة المباركة”.

وقال السوداني بحسب البيان، إن”المسيحيين هم ملح الأرض، ومكون أصيل في بلدنا وشعبنا، وأسهموا في بناء الدولة”، مؤكداً أن”وجود المسيحيين في العراق هو عامل قوة للبلد”.

وعبر، عن”اعتزازه بجميع أطياف الشعب العراقي”، مؤكدا أن”الحكومة حريصة على التواصل مع جميع المكونات في العراق، وخصوصاً أبناء شعبنا من المسيحيين للمشاركة في احتفالاتهم بهذه المناسبة الكريمة”.

وأشار إلى”حضوره قداس الميلاد في السنة الماضية، وأن عدم حضور قداس هذا العام كان بسبب حادثة الحمدانية والتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة”.