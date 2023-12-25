محمد حسين عبد الرحيم يتسلم رئاسة اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق

كلفت السفارة الفلسطينية، اليوم الاثنين، الفنان محمد حسين عبد الرحيم رئيساً لِلجنة الشعبية الفلسطينية في العراق.

وقالت السفارة في بيان إنها “احتضنت الاجتماع الأول لِلجنة الشعبية الفلسطينية في العراق بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي والتي تُمثل اللاجئين والجالية الفلسطينية في العراق الشقيق”.

وأضافت، أن “اللجنة ناقشت أوضاع اللاجئين والجالية الفلسطينية والنظر لأهم المشاكل التي تعانيها، والعمل على دراسة مُحكَمة من أجل تذليل الصِعاب وإزالة العَقبات”.