هيئة التصنيع الحربي تُعيد الحياة للمصانع النحاسية والميكانيكية

أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل المصانع النحاسية والميكانيكية.

وقال حسن، في بيان انه “بعد توقف دام 24 سنة أعادت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية إحدى تشكيلات هيئة التصنيع الحربي تشغيل وتأهيل مصانعها لرفد منتجات هيئة التصنيع الحربي بمادة أشرطة الأبراص، وكذلك المواد الأولية المهمة لإنتاج الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وهذا يعتبر إنجازً تاريخيا مسجلا للعاملين”.

وأضاف، أن “العمل متواصل ليل نهار لإحياء هذه الشركة الكبيرة التي سيكون لها مردود على الاقتصاد الوطني سواء كان في الصناعات المدنية أو العسكرية”.