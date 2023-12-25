النائب وعد القدو : بارزاني يستغل آبار نفطية في 3 مناطق بنينوى

أكد النائب وعد القدو، الاثنين، أن حزب بارزاني يستغل آبار نفطية في 3 مناطق بنينوى.

وقال القدو في حديث لـ /المعلومة/، إن "انتشار قوات البشمركة التابعة لحزب بارزاني في مناطق عدة من نينوى يحتاج إلى إعادة نظر، لأنها متجاوزة من وجه نظرنا، وهي تستغل الآبار النفطية في مناطق ربيعة والحمدانية وبعشيقة ولا يعرف أين تذهب العائدات المالية".

وأضاف، أن "ملف انتشار قوات البارزاني يحتاج إلى إعادة نظر وجلسات حوار لفرض القانون وترسيم الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، مشيراً إلى أن الحوار هو الحل في حسم هذه الإشكالية".

وأشار إلى أن "الأهالي في كل مناطق نينوى يرحبون بوجود القوات المركزية"، مؤكداً أن "مستوى الاستقرار جيد، وهذا الموضوع له أبعاد سياسية سيادية ينبغي أن تكون لبغداد كلمة الفصل".