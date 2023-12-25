العراق وإيران يبحثان تبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الإيرانية، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، تبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية والقيادات في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي في بيان ان "اللقاء شهد، استعراض علاقات التعاون بين العراق وإيران، لاسيما ما يتعلق بتبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية والقيادات في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على مسودات مذكرات التفاهم والتدريب والبعثات الدراسية والتبادل والتنسيق بين المراكز البحثية، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات والتجارب والدراسات المستقبلية بين البلدين".