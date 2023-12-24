الشيخ الخزعلي والعامري يؤكدان أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف نبني هادي العامري على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية.

وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان : إن " الخزعلي، استقبل في مكتبه، ببغداد، رئيس تحالف (نبني) هادي العامري، وتمّ خلال اللقاء، الإشادة بالانتخابات ونتائجها، والمشاركة الفاعلة والواعية للمواطنين، والتي عبّرت عن الثقة الكبيرة التي يوليها أبناء الشعب العراقي بالنظام السياسي وبالتجربة الديمقراطية التي ترسخت بعد عام 2003 وبمخرجاتها القانونية والدستورية".

وأضاف، أن "الطرفين أكدا أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، على قاعدة الفريق الكفوء والقادر على تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية والخدمية الشاملة، وضرورة أن يكون المحافظون من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة والمهنية؛ ليكون عملهم متناغماً، من مشاريع وخطط وعمل الحكومة الاتحادية وتوجهها الخدمي والعمراني".