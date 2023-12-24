مستشار السوداني الاعلامي : قلناها سابقا ونؤكدها اليوم معركتنا مع الدولار اوشكت على النهاية

قال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي ان معركتنا مع الدولار اوشكت على النهاية .
وقال الركابي في تغريدة على منصة X : الإرادة التي تمتلكها حكومة #السوداني في اجراء الإصلاح داخل المؤسسات المالية في العراق والإصرار على التصحيح كانا عاملين مهمين في تعزيز الثقة بين#بغداد و#واشنطن،وشكلتا خطوة إيجابية في تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي".
واضاف " قلناها سابقا ونؤكدها اليوم معركتنا مع الدولار اوشكت على النهاية"
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