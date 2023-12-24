أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدام بحق أفراد المفرزة المكلفة بالتحرز على مدير مديرية زراعة الأنبار الذي تم تنفيذ أمر قبض بحقه بالتعاون بين مديرية تحقيق بغداد ومكتب تحقيق الأنبار .

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بأن :"محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أمر استقدام بحقّ أفراد المفرزة التابعة لمركز شرطة مستشفى الرمادي التعليمي التي تحرَّزت على المُتَّهم وهو يرقد في المستشفى؛ تمهيداً لسوقه مخفوراً إلى قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره؛ لتهاونها في تنفيذ الواجب والسماح للمُتَّهم بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري تنفيذها أمر قبضٍ وتحرٍ بحقّ مُدير مُديريَّة زراعة الأنبار الحاليّ؛ بتهمة دفع مبالغ ماليَّةٍ تصل إلى (٧٠) ألف دولار إلى جهاتٍ مُتنفّذةٍ مقابل غلق الشكوى الخاصَّة بشقيقته.