الإطاحة بشخص ينتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف الأشرف

اطاحت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشخص ينتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف الأشرف و ثلاثة تجار مخدرات في المثنى .

وذكر بيان للوكالة ان مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) تمكنت من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف الأشرف.

واوضح انه جاء ذلك استناداً الى معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت مفارزنا من خلالها من القبض عليه في محافظة بغداد.