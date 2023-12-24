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وزيرة الاتصالات تبحث مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك


التقت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري اليوم الأحد، برئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد، ورئيس مجلس المفوضين المهندس بسام سالم حسين في مقر الهيئة ببغداد لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء الذي حضره الكوادر المتقدمة في الوزارة والهيئة، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بينهما وتنسيق الجهود بما يضمن الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات.

وقد أثمر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة من الوزارة والهيئة تتولى مناقشة ودراسة الملفات المشتركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها بما يضمن احترام حقوق المستهلك والمستثمرين ودعم القطاع الخاص

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وزيرة الاتصالات تبحث مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك
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