اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط تلاعب سبب هدرا بالمال العام بأكثر من 32 مليون في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط (7) عجلات في نقطة البحث والتحري تحتوي ثلاث محولات كهربائية مع ملحقاتها سعة الواحدة منها (31500) Kv.

واوضح انه من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب في معدل القدرة الحقيقية للمحولات والمصرح عنها بالمعاملة الكمركية المنجزة مما سبب هدر بالمال العام بقيمة (32,433,000) اثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار عراقي.

وأضاف تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الموضوع الى مركز شرطة ام قصر الشمالي لغرض عرضه امام انظار قاضي التحقيق ومحاسبة المقصرين.