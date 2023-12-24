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بالصورة ::: لحظة ادراك كابيلات الانترنيت العالمي التي تربط الشرق والغرب تمر عبر مضيق باب المندب ... استعدوا للعصر الحجري الحقيقي
وكالة انباء براثا
108
2023-12-24
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بالصورة ::: لحظة ادراك كابيلات الانترنيت العالمي التي تربط الشرق والغرب تمر عبر مضيق باب المندب ... استعدوا للعصر الحجري الحقيقي
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