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إسترداد مليارين لخـزينة الدولـة من تضخم أموال مسؤولين سابقين


صرّح مكتب الإعلام في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تمكُّنهم من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة؛ تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم في الأموال، منها قضيَّة الأمانات الضريبيَّة المسروقة.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، عن المبالغ المُتسلَّمة التي تمَّ إيداعها في الحسابين المصرفيّين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين – فرع الدفاع، وفق بيان أنَّ الهيئة تسلَّمت (1,300,000,000) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله.

  وأضاف، أنَّ الهيئة تمكَّنت أيضاً من إعادة (775,000,000) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (25) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.  

ويذكر أن الهيئة قد أعلنت عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد، وفق البيان.

 

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إسترداد مليارين لخـزينة الدولـة من تضخم أموال مسؤولين سابقين
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