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عمل تخريبي يطال شبكة الإنترنت في ابو غريب والوزارة تتوعد!


أعلنت هيئة الإعلام والإتصالات اليوم الجمعة، تعرض البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب إلى عمليات تخريب، فيما تعهدت بملاحقة المخالفين.  

وأوضح بيان الهيئة بأنها تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين والشركات المرخصة أصولياً حول انقطاع خدمة الانترنت في منطقة أبو غريب.

  وأشارت إلى أنه انطلاقاً من الدور التنظيمي لها بموجب الأمر 65 النافذ ولغرض الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار في سوق الاتصالات، قامت بإرسال عدد من الفرق الفنية والتي أجرت كشفا ميدانياً في المنطقة أعلاه.

وأكدت الفرق الفنية للهيئة قيام شركات غير مرخصة بقطع كابلات تزويد خدمة الانترنت عن عشرات الأبراج المرخصة في المنطقة، بدعوى تعاقد هذه الشركات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية واحتكار تقديم الخدمة لهم في تلك المناطق، كما قامت تلك الشركات باستخدام ترددات وأجهزة مايكروية غير مرخصة تؤثر سلباً على تخصيصات الشركات المرخصة التي تعمل بصورة أصولية.

  وسجلت الفرق الفنية للهيئة عدداً من المخالفات القانونية بحق الشركات غير المرخصة والمخربة والتي سيجري التعامل معها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة، داعية الأجهزة الأمنية إلى إسنادها في الحد من عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية للاتصالات والتي يتضرر منها المواطن بالدرجة الأساس.

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عمل تخريبي يطال شبكة الإنترنت في ابو غريب والوزارة تتوعد!
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