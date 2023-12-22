القبض على متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ جرائم تسليب في ذي قار

القت مفارز شرطة ذي قار القبض على متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ جرائم تسليب.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار :" ان احد المواطنين في محافظة ذي قار تقدم ببلاغ حول تعرضه إلى جريمة تسليب مبلغ قدره 12500 دولار إثر نشر أحد الأشخاص سيارة معروضة للبيع، وبعد الاتفاق على السعر ومكان وزمان البيع، حضر ومعه المبلغ وتم تسليبه من قبل أشخاص تحت تهديد السلاح ".

واوضح انه تم تشكيل فريق عمل من خلية الصقور الاستخبارية واستخبارات الفوج التكتيكي ، وخلال شهر من المتابعة والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة.