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وزير النقل : الوزارة وضعت خططها استعدادا لتسلم مسؤولية ادارة المطارات


اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي :" ان الوزارة وضعت خططها استعدادا لتسلم مسؤولية ادارة المطارات ".

وذكر بيان للوزارة :" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ترأس اجتماعاً ضمّ وفد مؤسسة التمويل الدولية/ IFC، العضو في مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وعدد من المسؤولين الحكوميين، لمتابعة الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي ".

وأضاف ، ان السوداني اكد خلال اللقاء أن الاهتمام بتطوير مطار بغداد الدولي، الذي يمثل واجهة العراق مع العالم، يأتي ضمن رؤية شاملة تبنتها الحكومة لتطوير جميع المطارات والارتقاء بخدماتها.

وذكر البيان، أن الاتفاقية تتضمن تقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي تتمّ فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية للمطارات في العالم.

ونقل البيان عن وزير النقل قوله: ان الاتفاق يهدف إلى "رفع كفاءة المطار ومرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم"، مؤكدا ان الوزارة شرعت في دراسة تطوير جميع مطارات البلاد لما لها من أهمية كبيرة كمحطات استقبال أمام دول العالم.

وأكد السعداوي، أن الوزارة وضعت خططا خدمية وتطويرية، استعدادا لتسلم مسؤولية ادارة المطارات، والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات في المطارات.

ونوه بأن الوزارة باشرت باجراءات عملية فصل المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بالوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (23689) لسنة 2023، مؤكدا سعي الوزارة لمعالجة المعوقات التي تواجه استكمال اجراءات ربط المطارات العراقية بوزارة النقل، وفقا للسياقات القانونية والتوجيهات الحكومية.

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