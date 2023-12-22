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الاتصالات تعلن الشروع بتنفيذ اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت


اعلنت وزارة الاتصالات عن الشروع بتنفيذ اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت .

وقال عمر عبدالرزاق المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات في بيان :" تم الشروع بتنفيذ اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت فجر هذا اليوم في منطقة ابي غريب والتي تتضمن تحويل المشتركين تدريجيا من المشاريع القديمة الى مشاريع جديدة افضل منها بغية تقديم خدمات انترنت اسرع وافضل للمواطنين".

واوضح انه سيجري استكمال اجراءات النقل السلس للخدمة تباعا في باقي المناطق.

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الاتصالات تعلن الشروع بتنفيذ اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت
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