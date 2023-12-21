مستشار الأمن القومي يستقبل محافظ واسط

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، محافظ واسط، محمد جميل المياحي.

وبحث الأعرجي مع محافظ واسط، “سبل تعزيز إجراءات ضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز السلم المجتمعي”.

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على “استمرار التعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ومؤسسات الدولة، وبما يحقق التكامل في أداء المؤسسات، ويضمن تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي”.