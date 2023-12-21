رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، مبيناً أن "بلاسخارت قدمت خلال اللقاء، التهنئة باسم المنظمة الدولية لرئيس الوزراء بنجاح حكومته في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة تعزز الاستقرار وترسخ الحكم الديمقراطي".

وأكد رئيس الوزراء "عزم الحكومة على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية، وهو ما تجسد في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي"، مشيراً إلى "رغبة العراق في استمرار التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير جميع برامجها التنموية العاملة في البلاد".

وشهد اللقاء التطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على الفلسطينيين.

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي والقوى الكبرى مسؤولياتها في وقف هذه المأساة، وبذل المزيد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والضحايا".