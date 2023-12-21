النائب حسن سالم ينتقد قرارًا حكوميًا يتعلق بتثبيت مدير عام: "طلقة الرحمة على الموانئ"

انتقد عضو مجلس النواب، حسن سالم، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، قرار تثبيت مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، مديرا عاما بالأصالة بدلا عن الوكالة، فيما وصف القرار بـ" طلقة الرحمة على الموانئ".

وقال سالم في تدوينة على منصة "أكس" إن "تثبيت مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي خطوة خاطئة ولا تتوافق مع البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد".

واعتبر سالم، ذلك بـ"مثابة طلقة الرحمة على الموانئ العراقية ونهاية ميناء الفاو".

وكان مجلس الوزراء قد صوت أمس الأربعاء، على تثبيت 41 مديرا عاما من مختلف الوزراء بينها مدير عام الموانئ بعد حصولهم على تقييم إيجابي.