لجنة نيابية تجتمع مع مسؤولي وزارة الكهرباء لمناقشة ملف جباية الخدمة

عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية (لجنة الجباية) برئاسة النائب كامل العكيلي، يوم الخميس 21/12/2023، اجتماعا مع وكيل وزارة الكهرباء نزار التميمي وكادر الوزارة المتقدم بمشاركة مديري شركات التوزيع للوزارة، لمناقشة ملف جباية الخدمة وتنصيب العدادات الذكية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الكهرباء، ملف الشركات المنفذة لمشروع تنصيب العدادات الذكية وتجربتها في عدد من مناطق بغداد، للسيطرة على جباية الخدمة، إضافة إلى التعاقد مع الشركات لتنفيذ المشاريع في بعض المحافظات، وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب

كما ناقشت اللجنة، مع الوزارة الإجراءات القانونية حول فسخ العقود مع الشركات المتلكئة، فضلاً عن آلية اختيار مناطق محددة لتنفيذ جباية الخدمة، للحد من التجاوز على الشبكة.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة إيجاد رؤية متطورة من أجل بناء مستقبل الطاقة في العراق والوصول إلى نتائج إيجابية والاستفادة من التجارب السابقة، حيث طلبت اللجنة جميع الأولويات المتعلقة بالتعاقد مع الشركات بكتب رسمية خلال مدة أسبوع.