القاضي حيدر حنون يبارك للجنة الأمنيَّة العليا للانتخابات نجاح خطتها في تأمين مراكز الاقتراع والنجاح الباهر للانتخابات

بارك رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، للجنة الأمنيَّة العليا للانتخابات؛نجاح خطتها في تامين مراكز انتخابات مجالس المحافظات، عاداً ذلك ذلك من أساسيَّات حفظ النظام الديمقراطيّ ومُؤسَّساته الدستوريَّة.

وأشاد القاضي حيدر حنون، خلال لقائه في مقرّ الهيئة الفريق أول ركن قيس خلف المحمداوي نائب قائد العمليَّات المشتركة رئيس اللجنة الأمنيَّة العليا للانتخابات، بتطوُّر مستوى القوات الأمنيَّة وتحقيقها مستوى عالياً من الاستقرار الأمنيّ الذي اسهم بدوره بتوفير البيئة الآمنة للاستثمار والإعمار، وإمكانية تنفيذ مؤسَّسات الدولة لما جاء في البرنامج الحكومي من مشاريع، ودعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في مكافحة الفساد ومنع انتشاره.

من جانبـه، أشـاد الفـريق أول ركن قيــس خلف المحمداوي بدعـم رئيـس مجـلس الـوزراء محمد شياع السوداني، لهيئة النزاهة وحرصه على تعضيد عملها من أجل تطهير مؤسَّسات الدولة من الفساد، لافتاً إلى أنَّ قيادة العمليات المشتركة لديها توجيه خاص من القائد العام للقوات المسلحة بالدعم والتنسيق مع هيئة النزاهة؛ لتعضيد عملها وجهودها المضنية في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، منوهاً بالتنسيق والتعاون العاليين بين أجهزة إنفاذ القانون مع الهيئة في تنفيذ عمليات ضبط المتهمين بالجرم المشهود.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على زيادة مستويات التعاون بين الطرفين، والسعي الحثيث لتطهير مؤسَّسات الدولة، لا سيما الأمنية منها، من براثن الفاسدين، فضلاً عن الحث على اختيار الاشخاص الصالحين المناسبين لتسنُّم القيادات الإداريَّة والعسكريَّة، والعمل على استبعاد أيَّة شخصيةٍ تحوم حولها شبهات فساد والتجاوز على المال العام.