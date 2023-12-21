السوداني يناقش مع وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع طريق التنمية

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع طريق التنمية.

ونقل صفري الذي يزور العراق على رأس وفد فني إيراني؛ بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، الى السوداني تهنئة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي للعراق حكومة وشعباً، بمناسبة نجاح تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، وإتمام هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكد السوداني ،خلال اللقاء، أهمية تنمية علاقات التكامل الاقتصادية مع إيران، وانفتاح العراق على الجوار الإقليمي من أجل المزيد من التواصل والإسهام في مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة.

واوضح السوداني:" أنّ مشروع طريق التنمية الحيوي والمشاريع الملحقة به، ستمهد الساحة الاقتصادية أمام تعاون أوثق، وتخلق فرصاً جديدة تعزز من اقتصاد العراق، وعموم دول الجوار والمنطقة".