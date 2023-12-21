سفارة جمهورية العراق في دمشق تفتتح منظومة إصدار الجوازات الإلكترونية

افتتحت سفارة جمهورية العراق في دمشق منظومة إصدار الجوازات الإلكترونية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين لتقديم أفضل الخدمات لأبناء الجالية العراقية المقيمة في الجمهورية العربية السورية، وبمتابعة وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، افتتحت سفارة جمهورية العراق في دمشق بحضور ياسين شريف الحجيمي القائم بأعمال السفارة منظومة إصدار الجوازات الإلكترونية بالتعاون مع وفد وزارة الداخلية مديرية شؤون الجوازات، إذ جرى المباشرة بالعمل بهذه المنظومة اعتباراً من تاريخ 21-12-2023.
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