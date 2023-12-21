الاعرجي يبحث مع وكيل وزير الخارجية الايراني اهمية تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع وكيل وزير الداخلية الإيراني مجيد مير أحمدي اهمية تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان:" ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، بمكتبه اليوم ، وكيل وزير الداخلية الإيراني مجيد مير أحمدي،والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق".

وبحث اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات ، فضلا عن التأكيد على مضي البلدين بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك.

وأكد الأعرجي، عمق العلاقات الإستراتيجية بين العراق وإيران، مشيرا الى اهمية استمرار التفاهم والتنسيق، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم،

واوضح أن العراق لم يسجل أي خرق للحدود المشتركة، مشددا على أن من مصلحة البلدين التعاون لمنع أي عمل قد يهدد الحدود المشتركة، لافتا إلى أن حكومة محمد شياع السوداني، تؤكد باستمرار على الالتزام بالاتفاق الأمني المبرم بين البلدين.

من جانبه أكد أحمدي، على أن بلاده تحترم سيادة العراق، وتشاركه في حل الأزمات على صعيد المنطقة، مشيرا إلى أن نجاح العراق بإجراء انتخابات مجالس المحافظات هو نجاح للديمقراطية، مبينا أن سياسة إيران هي دعم حكومة وشعب العراق.

وتم خلال اللقاء التطرق لجملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التنسيق فيما يتعلق بالزيارات الدينية إلى المراقد المقدسة