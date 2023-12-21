عبر ميناء خور الزبير.. العراق يرسل أول شحنة وقود للمساهمة في تخفيف معاناة اهالي غزة

أعلنت الشركة العامة للموانئ عن تحميل اول ناقلة للوقود في ميناء خور الزبير التخصصي لغرض ارسالها نحو قناة السويس ومنها الى قطاع عزة لغرض المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.بتوجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مدير ميناء خور الزبير التخصصي حيدر فاخر، في بيان تم شحن الدفعة الأولى من (زيت الغاز) البالغة (10) مليون لتر لدعم قطاع غزة وتشغيل المولدات الكهربائية في القطاعات الحيوية بالمدينة، حيث ستبحر بواسطة الناقلة (بغداد) الى قناة السويس لتنقل بعد ذلك برا الى القطاع".

واضاف أن "هذه المبادرة تمت بتعاون مشترك بين الهلال الاحمر في البصرة وشركة ناقلات النفط ووزارة النقل بواسطة الشركة العامة لموانئ العراق، ".

وبين أن "الموانئ أشرفت على عملية ارساء الناقلة على رصيف رقم (42) في ميناء خور الزبير التخصصي وعمليتي التحميل والاقلاع، كما قامت بالتنسيق للعملية بواسطة قسم الشؤون البحرية في الشركة".