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قصف صاروخي يطال القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد


صرّحت القيادة المركزية الامريكية في بيان لها اليوم الخميس، تعرض قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق لهجوم صاروخي جديد.

  وذكرت القيادة، انه في حوالي الساعة 7:30 صباحا بتوقيت العراق في 20 ديسمبر، تم إطلاق صاروخ 122 مم على قاعدة الأسد الجوية في العراق، مبينة انه لم تحدث إصابات!

    وأضافت ان فرقة العمل المشتركة، عملية العزم حددت نقطة الإطلاق ونقلت الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إلى الموقع للتحقيق. 

  وأكدت أن قوات الأمن الدولي استولت على شاحنة مسطحة معدلة لإطلاق ما يصل إلى 5 × 122 مم كانت موجودة في الموقع.

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