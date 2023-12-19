السفير الايراني: نتمنى النجاح للفائزين بالانتخابات وان يتنافسوا على خدمة الشعب

بارك السفير الايراني في العراق محمد كاظم آل صادق للشعب العراقي انجاز انتخابات مجالس المحافظات واعلان النتائج.

وقال آل صادق بتدوينة على موقع / اكس /: "نبارك للعراق الشقيق الانتهاء من عملية انتخابات مجالس المحافظات والتي تعد من مظاهر الديمقراطية في البلاد".

واضاف :" نتمنى الموفقية والنجاح للذين نالوا ثقة الجمهور ، وان يتنافسوا على تقديم الخدمة للشعب الكريم".

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات.