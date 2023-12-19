العامري يثني على جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات

اثنى رئيس تحالف / نبني / هادي العامري، على جهود الحكومات ، الاتحادية والمحلية، في توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات.

وقال العامري في بيان:" نتقدم بخالص الشكر وبالغ التقدير لأبناء شعبنا العزيز، وقواه الأمنية المخلصة، وللمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، وجميع مَن اسهم في إنجاز العملية الإنتخابية الخاصة بمجالس المحافظات".

واضاف:" نثني على جهود الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية، لنجاحها في توفير الأجواء المناسبة لإجرائها، مباركين للفائزين قوائمَ ومرشحين، ومتمنين لهم النجاح في مهامهم المرتقبة".

وطالب العامري، ببذل الجهود وتفعيل الإجراءات لإعتماد البطاقة الوطنية وثيقةً للإقتراع، بغية تيسير المشاركة والإنتهاء من تعثر إنجاز وتوزيع وثيقة "بطاقة الناخب" لأعداد كبيرة ممن حُرِموا من ممارسة حقهم في المشاركة، وإنعكاس ذلك على نسبة المقترعين