السوداني يهنئ القوى السياسية الوطنية والمرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني القوى السياسية الوطنية والمرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات ، والقوى الفائزة.

وقال السوداني في تدوينة على موقع X : " اهنئ القوى السياسية الوطنية والمرشحين الذين خاضوا انتخابات مجالس المحافظات، وعلى وجه الخصوص من فاز ونال ثقة الناخب منهم، هذه الامانة والمسؤولية التي اتمنى ان تتحول سريعاً الى واقع خدمي ملموس، وحكومات محلية تتفاعل مع خططنا في التنمية والاعمار وتقديم الخدمات، وتمارس دورها القانوني والدستوري، وستجد منّا كل العون والاسناد، بما يلبي طموحات كل العراقيين