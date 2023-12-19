وزير الداخلية يشيد بالجهود المبذولة في تأمين انتخابات مجالس المحافظات

اشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء،بالجهود المبذولة في تأمين انتخابات مجالس المحافظات .

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ، ان " الشمري، ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور أعضائها، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

واشاد الشمري، في بداية الاجتماع "بالجهود المبذولة في تأمين انتخابات مجالس المحافظات، مقدماً شكره وتقديره لقيادات وقوات وزارة الداخلية التي اشتركت في هذا الواجب"، مثمناً "دور المحافظات التي تسلمت الملف الأمني بعد نجاحها في أول اختبار بهذا المستوى من دون إرسال أية تعزيزات مع وجود تحديات واضحة، مبيناً أن الدولة العراقية قوية وقادرة على مواجهة هذه التحديات".

ووجه "باتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجان تحقيقية بحق الضباط والمنتسبين الذين يتخطون سلسلة المراجع داخل مفاصل الوزارة"، مؤكدا على "توفير الأرزاق للمنتسبين التي تليق بهم ومتابعة هذا الموضوع من خلال لجان مختصة بهذا الشأن".

وتابع البيان، ان "المجتمعين ناقشوا العديد من الموضوعات المهمة التي كانت ضمن أعمال هذا الاجتماع وإصدار القرارات المناسبة بصددها".