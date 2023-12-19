حملة إعمار وتنظيف للمدارس من قبل مديرية شرطة كربلاء المقدسة

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة في بيان لها، إن تشكيلات مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة باشرت بحملة إعمار تنظيف وترتيب صفوف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظة كربلاء المقدسة والتي تم إستخدامها كمراكز إنتخابية وإعادتها الى ملاكاتها التربوية بعد إنتهاء الانتخابات بافضل مما كانت عليه في السابق.

وأوضحت أن القوات الأمنية المكلفة بواجب حماية مراكز الاقتراع بادرت بصيانة المقاعد الدراسية وصبغ الجدران في عدد من مدارس المحافظة بعد انتهاء واجبها الأمني.

وأضافت المديرية، أن هذه المبادرة التطوعية تحمل رسالة إلى الاجيال والكوادر التدريسية بأن إخوانهم في القوات الأمنية عون لهم فهم يد تحرس المراكز الانتخابية وذات اليد تقوم بتنظيف المكان وترتيبه وتزيينه واعادته الى ادارته التربوية بصورة أجمل.