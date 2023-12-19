صرّحت وزارة الدفاع بياناً لها، عن سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وتابعت مبينة أنه وأثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بإنتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع بيل مدني، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة.

وأوضح بيان الوزارة أن الحادث قد أدى إلى إستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان، وقد تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح إلى مستشفى طوزخورماتو.