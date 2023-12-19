المفوضية تؤكد التزامها بإعلان النتائج خلال 24 ساعة

أكّدت المفوضية العليا للإنتخابات، التزامها التام بإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلال 24 ساعة.

وصرّحت المتحدث بإسمها خلال مؤتمر صحافي قبل قليل، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نجحت بأداء المهمة الوطنية بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.

وأوضح أن نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة، مؤكدة التزامها بـإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع تطبيقا للقانون الانتخابي.

وكان قد بدأ صباح الاثنين، في بغداد والمحافظات الإقتراع العام لإنتخابات مجالس المحافظات بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.