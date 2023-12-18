السوداني: انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية وتدعيم للسلم الإهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013

وعبر السوداني في بيان عن الشكر والعرفان إلى قواتنا الأمنية البطلة بكل صنوفها وتشكيلاتها وهي تؤدي مهامّها وواجباتها في نجاح العملية الانتخابية.

وقال :أتقدم إلى شعبنا بأصدق عبارات التهنئة ونحن ننجز انتخابات مجالس المحافظات. واضاف : أعبر عن شكري لجميع موظفي الاقتراع ومفوضية الانتخابات وكل من أسهم بهذا النجاح الملموس

وتابع :أشكر مجلس النواب الموقر والقوى السياسية الوطنية العراقية التي حرصت على التنافس في حدود القانون وكل ما ينظم العملية الانتخابية ويحفظ شفافيتها ونزاهتها.

واشار الى ان أبرز صور النجاح تمثلت في إقامة الانتخابات في كركوك التي تعطل إجراؤها منذ عام 2005 فتَحية لكل من ساعد وأسهم في تنفيذ هذا الاستحقاق