اللجنة الأمنية: خطة الانتخابات مستمرة وتم البدء بنقل الصناديق

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، ان الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات مستمرة، مشيراً الى البدء بنقل صناديق الاقتراع.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي ان "قطعاتنا لديها عمل مهم وهو إكمال القضايا الفنية وإكمال العد والفرز وأسبقية نقل عصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "بعض صناديق الاقتراع سوف تنقل برا وأخرى جوا".

وأضاف، انه "عملنا على مسافة واحدة من الجميع وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا ان "الخطة الأمنية نجحت بنحو كامل ولم نشهد أي خرق أمني، وقطعاتنا ستستمر بحماية العملية الانتخابية برمتها".

وتابع أنه "تم البدء بنقل صناديق الاقتراع من المحافظات الى المركز الوطني"، مؤكداً أن "المعلومات تم ارسالها بدون خلل".