العامري حول مجالس المحافظات: من يرفضها عليه أن يغير الدستور

اكد رئيس تحالف نبني، هادي العامري، اليوم الاثنين، ان من يرفض مجالس المحافظات عليه ان يغير الدستور، فيما أشار الى انها مهمة جدا ودستورية.

وقال العامري في حديث لوسائل اعلام ان "انتخابات مجالس المحافظات مهمة جدا ودستورية ومن يقول ان مجالس المحافظات حلقة زائدة عليه ان يغير الدستور لان حكوماتنا ليست مركزية وانما اتحادية".

وأضاف، ان "المحافظات جميعها تمتلك الصلاحيات التي يمتلكها الإقليم لان الدستور هو من ينص على ذلك"، مؤكدا ان "مجالس المحافظات ليست زائدة ولا فائضة وهي ضرورية ويتكامل عمل الحكومة الاتحادية مع المحلية بها".

وتابع، ان "اغلب الاعمال التي يعاني منها المواطن اليوم تتعلق بمجالس المحافظات والحكومة المحلية مثل الخدمات الصحية والماء والمدارس والطرق، وتم نقل صلاحيات أكثر من 8 وزارات الى الحكومة المحلية بسبب عدم استعداد وتهيأ المجالس والدستور واضح في نقل الصلاحيات".

واختتم قوله، بان "المجالس هي التي تشرف على كل اعمال المحافظين في موضوع الموازنة وتوزيعها والكثير من المسؤوليات الأخرى".