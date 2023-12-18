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مصدر يكشف ملابسات منع وزير الداخلية من الادلاء بصوته


 

 

كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن ملابسات منع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من المشاركة في الادلاء بصوته بالتصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال المصدر  إن "وزير الداخلية ذهب الى فندق الرشيد للادلاء بصوته، لكن بطاقته البايومترية تحمل الرمز 50 وهي مخصصة للتصويت الخاص، حيث ان الوزير عبد الأمير الشمري يحمل رتبة عسكرية وبطاقته البايومترية مصنفة ضمن التصويت الخاص".

 وبين أن "أجهزة التصويت الالكترونية مبرمجة ان لاتستقبل بطاقة تصويت خاص في يوم التصويت العام، وعملية المنع لم تتم من قبل الموظفين وانما الجهاز لم يتقبل استقبال البطاقة البايومترية للشمري كونه تحمل رمز التصويت الخاص".

ولم يتبين بعد ما اذا كان الشمري يعلم باختلاف الاجراء بين التصويت الخاص والعام، وسبب عدم ذهابه بالتصويت الخاص اذا كان يعلم انه يحمل بطاقة بايومترية مخصصة للتصويت الخاص فقط.

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