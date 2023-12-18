المراكز الانتخابية توصد أبوابها مُعلنة انتهاء الاقتراع العام

اغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، مساء اليوم الاثنين، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع العام في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال مصدر صحفي، إن مراكز الاقتراع في مناطق البلاد المتفرقة اغلقت ابوابها واعلنت انتهاء عملية التصويت العام في الانتخابات المحلية بعد انقضاء الوقت المقرر لها.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما أغلقت عند الساعة السادسة مساءً.