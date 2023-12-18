شطب مرشحين من تقدم بتهمة شراء أصوات أثناء التصويت الخاص

إستبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مرشحين اثنين، من حزب تقدم وشطب اسماءهم من سجل المرشحين، بتهمة شراء أصوات الناخبين و الحيازة على بطاقات انتخابية لمواطنين خلال التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وطبقاً لقرار مجلس المفوضين، فأنه قرر في جلسته الاستثنائية إستبعاد المرشح صفاء فليح رشيد السامرائي المرشح عن حزب تقدم وإلغاء المصادقة عليه في قوائم المرشحين، وكذلك تكليف الدائرة القانونية بالمفوضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشح صفاء السامرائي، والمتهمين اركان سويدان وحذيفة فاروق واحمد محمود ومروان نزار المنتسبين في وزارة الداخلية قيادة شرطة صلاح الدين.

وكان مجلس المفوضين قد قرّر في قرار منفصل سابق استبعاد وإلغاء المصادقة على المرشح عن تقدم طارق توفيق فهد مهدي، بعد القبض على متهم بحوزته بطاقات انتخابية، كما كلف المجلس الدائرة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من المرشح طارق توفيق فهد، والمتهم ضاري