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في أولى ساعات الصباح اكثر من 15 مليون ناخب ينتظرون مراكز الاقتراع ان تفتح أبوابها


بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بفتح أبواب اكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة، للتصويت العام ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تقام لأول مرة منذ 10 سنوات. ومن المتوقع ان يدخل المراكز الانتخابية اكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام. وتراقب الاوساط السياسية والشعبية مجريات انتخابات التصويت العام بعد المجريات الاستثنائية والمقلقة التي شهدها يوم التصويت الخاص، من قبيل ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت العام، وكذلك حدوث خلل فني لاكثر من نصف اجهزة الاقتراع وعدم ارسالها النتائج الكترونيا مما اضطر المفوضية لاعتماد العد والفرز اليدوي.
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في أولى ساعات الصباح اكثر من 15 مليون ناخب ينتظرون مراكز الاقتراع ان تفتح أبوابها
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