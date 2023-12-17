مرشحين يخرقون الصمت الانتخابي!

صرّح مركز الإعلام الرقمي، الأحد، عن قيام مرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات بخرق الصمت الانتخابي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكر المركز في بيان له، أن هناك تجاوزات واضحة للصمت الانتخابي المرتبط بانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في يوم الاثنين الموافق الـ ١٨ من الشهر الحالي. وأضاف أن الخروق الانتخابية تجسدت في منشورات تم رصدها على عشرات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج لهذا المرشح أو ذاك من مختلف القوائم.

ونوّه الى أن الكثير من المنشورات الممولة ما زالت تعمل حتى في الصمت الانتخابي ما يعني بوضوح وجود خرق قانوني يتطلب من المفوضية التدخل وإجراء اللازم، وطالب المركز المرشحين ومدراء صفحاتهم بـضرورة ايقاف تمويل الإعلانات فوراً حتى لا يستمر هذا الخرق، والتحلي بروح المسؤولية وعدم مخالفة اللوائح التي نص عليها القانون.