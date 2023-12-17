القبض على 30 باكستانياً في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان، إنه تم القبض على 30 شخصا باكستاني الجنسية أثناء دخولهم غير شرعي ومهربين بواسطة صهريج جنوبي صلاح الدين.
وأوضح البيان أن عملية الاعتقال نفذها أبطال لواء مغاوير القيادة بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات سامراء بعد ورود معلومات استخبارية واثناء التفتيش الدقيق في سيطرة الشيخ ابراهيم تم القاء القبض عليهم مهربين بواسطة صهريج، مشيراً الى أن "دخولهم غير شرعي إلى العراق متوجهين من الموصل إلى بغداد.
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