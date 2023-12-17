العمليات المشتركة: كل القوات الأمنية على أهبة الاستعداد غداً

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجاهزية التامة لتأمين الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غداً الإثنين.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إنَّ "القوات الأمنية أكملت استعداداتها كافة، وكل القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لإنجاح هذه المهمة، وهي استحقاق دستوري".

وأضاف أنَّ "إمكانيات القوات الأمنية وقدراتها عالية، وغايتنا تهيئة أجواء آمنة للانتخابات وحماية الناخب والمراكز الانتخابية".

وتابع الخفاجي أنَّ "لدينا خطة لنقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع والوفود والإعلاميين".

وبيّن أنَّ "اللجنة الأمنية العليا بدأت منذ 5 أشهر بالتهيؤ لهذه الانتخابات، وبدأت بعمليات استباقية ثم التخطيط لجمع ونشر القطعات، ثم البدء بالخطة بعد مناقشة الإجراءات كافة".