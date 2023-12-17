السوداني يوجه شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بفسح المجال لعامليها يوم الانتخابات

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بفسح المجال لعامليها يوم الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ان :"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في العراق، بفسح المجال لعامليها المستمرين في أعمالهم يوم الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي، وإبداء التعاون اللازم بهذا الخصوص".